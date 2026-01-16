Lifecore Biomedical Aktie

Lifecore Biomedical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899376 / ISIN: US5147661046

Lifecore Biomedical-Investition im Blick 16.01.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Lifecore Biomedical eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 16.01.2025 wurden Lifecore Biomedical-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,44 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 155,280 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.01.2026 auf 8,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 257,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,78 Prozent gesteigert.

Lifecore Biomedical markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 295,39 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

