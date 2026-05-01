Lifecore Biomedical Aktie

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WKN: 899376 / ISIN: US5147661046

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Profitables Lifecore Biomedical-Investment? 01.05.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifecore Biomedical-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Lifecore Biomedical eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Lifecore Biomedical-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 11,25 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 88,889 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (5,07 USD), wäre das Investment nun 450,67 USD wert. Damit wäre die Investition um 54,93 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Lifecore Biomedical eine Marktkapitalisierung von 185,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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