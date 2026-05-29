Lifecore Biomedical Aktie

Lifecore Biomedical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899376 / ISIN: US5147661046

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Rentable Lifecore Biomedical-Investition? 29.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifecore Biomedical-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Lifecore Biomedical-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Lifecore Biomedical-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Lifecore Biomedical-Anteile 11,46 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 872,600 Lifecore Biomedical-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Lifecore Biomedical-Papiere wären am 28.05.2026 4 336,82 USD wert, da der Schlussstand 4,97 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -56,63 Prozent.

Der Lifecore Biomedical-Wert an der Börse wurde auf 180,73 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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