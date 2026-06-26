Lifecore Biomedical Aktie

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WKN: 899376 / ISIN: US5147661046

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Lifecore Biomedical-Investmentbeispiel 26.06.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifecore Biomedical-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Lifecore Biomedical-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Lifecore Biomedical-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,82 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 9,242 Lifecore Biomedical-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 5,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49,82 USD wert. Mit einer Performance von -50,18 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Lifecore Biomedical eine Marktkapitalisierung von 218,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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