NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifecore Biomedical-Investment von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Lifecore Biomedical-Aktie gebracht.

Am 24.07.2016 wurde das Lifecore Biomedical-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Lifecore Biomedical-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,41 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert hätte, hätte er nun 87,642 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.07.2026 auf 4,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 388,26 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 61,17 Prozent.

Lifecore Biomedical war somit zuletzt am Markt 171,70 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at