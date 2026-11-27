So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lifecore Biomedical-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Lifecore Biomedical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Lifecore Biomedical-Papier bei 7,28 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 137,363 Lifecore Biomedical-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 875,00 USD, da sich der Wert eines Lifecore Biomedical-Anteils am 25.11.2026 auf 6,37 USD belief. Das entspricht einem Minus von 12,50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lifecore Biomedical bezifferte sich zuletzt auf 240,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at