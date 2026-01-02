Lifecore Biomedical Aktie
WKN: 899376 / ISIN: US5147661046
|Lifecore Biomedical-Anlage
|
02.01.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifecore Biomedical-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das Lifecore Biomedical-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 10,85 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 921,659 Lifecore Biomedical-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 31.12.2025 auf 8,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 539,17 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 24,61 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Lifecore Biomedical belief sich zuletzt auf 306,50 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
