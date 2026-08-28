NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifecore Biomedical-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Lifecore Biomedical eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Lifecore Biomedical-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,62 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert hat, hat nun 13,123 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 59,58 USD, da sich der Wert eines Lifecore Biomedical-Anteils am 27.08.2026 auf 4,54 USD belief. Das entspricht einem Minus von 40,42 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lifecore Biomedical belief sich zuletzt auf 175,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at