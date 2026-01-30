Lifecore Biomedical Aktie

WKN: 899376 / ISIN: US5147661046

Lifecore Biomedical-Performance 30.01.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lifecore Biomedical von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Lifecore Biomedical-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Lifecore Biomedical-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 10,66 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Lifecore Biomedical-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,381 Lifecore Biomedical-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Lifecore Biomedical-Papiers auf 8,51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,83 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 20,17 Prozent vermindert.

Der Lifecore Biomedical-Wert an der Börse wurde auf 319,83 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Lifecore Biomedical

Analysen zu Lifecore Biomedical

Aktien in diesem Artikel

Lifecore Biomedical 7,25 2,84% Lifecore Biomedical

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

