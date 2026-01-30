Lifecore Biomedical Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lifecore Biomedical von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Lifecore Biomedical-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 10,66 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Lifecore Biomedical-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,381 Lifecore Biomedical-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Lifecore Biomedical-Papiers auf 8,51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,83 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 20,17 Prozent vermindert.
Der Lifecore Biomedical-Wert an der Börse wurde auf 319,83 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
