NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lifecore Biomedical von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Lifecore Biomedical-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Lifecore Biomedical-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Lifecore Biomedical-Anteile bei 11,47 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 871,840 Lifecore Biomedical-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 829,99 USD, da sich der Wert eines Lifecore Biomedical-Anteils am 18.06.2026 auf 5,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,70 Prozent verringert.

Lifecore Biomedical markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 207,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at