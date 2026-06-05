NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lifecore Biomedical von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Lifecore Biomedical eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden Lifecore Biomedical-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lifecore Biomedical-Aktie betrug an diesem Tag 6,75 USD. Bei einem Lifecore Biomedical-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,815 Lifecore Biomedical-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lifecore Biomedical-Aktie auf 5,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,78 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 14,22 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Lifecore Biomedical belief sich zuletzt auf 211,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at