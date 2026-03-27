Lifecore Biomedical Aktie

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WKN: 899376 / ISIN: US5147661046

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Langfristige Anlage 27.03.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lifecore Biomedical-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Lifecore Biomedical-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das Lifecore Biomedical-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Lifecore Biomedical-Anteile letztlich bei 10,82 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 924,214 Anteilen. Die gehaltenen Lifecore Biomedical-Aktien wären am 26.03.2026 3 576,71 USD wert, da der Schlussstand 3,87 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 3 576,71 USD, was einer negativen Performance von 64,23 Prozent entspricht.

Lifecore Biomedical erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 145,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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