Lifecore Biomedical Aktie
WKN: 899376 / ISIN: US5147661046
|Profitabler Lifecore Biomedical-Einstieg?
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20.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lifecore Biomedical-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Lifecore Biomedical-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Lifecore Biomedical-Papier bei 7,37 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Lifecore Biomedical-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,569 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,43 USD, da sich der Wert eines Lifecore Biomedical-Anteils am 19.11.2026 auf 6,37 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,57 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Lifecore Biomedical belief sich zuletzt auf 242,42 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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