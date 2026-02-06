Lifecore Biomedical Aktie
WKN: 899376 / ISIN: US5147661046
06.02.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Lifecore Biomedical-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Lifecore Biomedical-Anteile bei 11,76 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Lifecore Biomedical-Papier investiert hätte, befänden sich nun 85,034 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.02.2026 642,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,56 USD belief. Mit einer Performance von -35,71 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Lifecore Biomedical bezifferte sich zuletzt auf 283,97 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
