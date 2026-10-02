Lifecore Biomedical Aktie
WKN: 899376 / ISIN: US5147661046
|Langfristige Anlage
|
02.10.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das Lifecore Biomedical-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 7,30 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 369,863 Lifecore Biomedical-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 6,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 945,21 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10,55 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Lifecore Biomedical belief sich zuletzt auf 249,84 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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