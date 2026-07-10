Lifecore Biomedical Aktie

Lifecore Biomedical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899376 / ISIN: US5147661046

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Lifecore Biomedical-Investition im Blick 10.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lifecore Biomedical von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lifecore Biomedical-Aktie Anlegern gebracht.

Am 10.07.2023 wurde das Lifecore Biomedical-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Lifecore Biomedical-Anteile an diesem Tag 9,78 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Lifecore Biomedical-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 022,495 Lifecore Biomedical-Anteilen. Die gehaltenen Lifecore Biomedical-Anteile wären am 09.07.2026 4 856,85 USD wert, da der Schlussstand 4,75 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,43 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Lifecore Biomedical eine Marktkapitalisierung von 171,07 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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