NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lifecore Biomedical von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Lifecore Biomedical-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,15 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Lifecore Biomedical-Papier investiert hätte, befänden sich nun 89,686 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 660,99 USD, da sich der Wert eines Lifecore Biomedical-Anteils am 26.02.2026 auf 7,37 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 33,90 Prozent.

Am Markt war Lifecore Biomedical jüngst 274,14 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at