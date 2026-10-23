Lifecore Biomedical Aktie
WKN: 899376 / ISIN: US5147661046
|Rentables Lifecore Biomedical-Investment?
|
23.10.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lifecore Biomedical von vor einem Jahr angefallen
Lifecore Biomedical-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,81 USD wert. Bei einem Lifecore Biomedical-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 468,429 Lifecore Biomedical-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 9 353,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,37 USD belief. Damit wäre die Investition um 6,46 Prozent gesunken.
Lifecore Biomedical erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 241,24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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