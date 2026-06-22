Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|Top-Dividende
|
22.06.2026 16:36:22
NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: Die Dividende von Lifetime Brands im Detail
Wie im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands am 18.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,17 USD. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben. Somit zahlt Lifetime Brands insgesamt 3,78 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Lifetime Brands-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,787 Prozent dezimiert.
Entwicklung der Dividendenrendite
Letztlich notierte die Lifetime Brands-Aktie am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 8,44 USD. Das Lifetime Brands-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 4,30 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,88 Prozent.
Vergleich von Aktienkursentwicklung und realer Rendite
Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Lifetime Brands-Kurs via NASDAQ 83,08 Prozent erhöht. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 293,71 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.
Lifetime Brands-Dividendenvorhersage
Lifetime Brands-Schlüsseldaten
Die Dividenden-Aktie Lifetime Brands gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 192,627 Mio. USD wert. Lifetime Brands verfügt über ein KGV von aktuell 0,00. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Lifetime Brands einen Umsatz von 647,930 Mio.USD sowie ein EPS von -1,24 USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lifetime Brands IncShs
|
18.06.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
18.06.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite klettert nachmittags (finanzen.at)
|
18.06.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite klettert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
18.06.26
|Optimismus in New York: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
16.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
16.06.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifetime Brands-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Lifetime Brands IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Lifetime Brands IncShs
|8,02
|-4,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Iran-Verhandlungen im Fokus: ATX schließt fester -- DAX schließlich in Grün -- Asiens Börsen letztlich überwiegend stark - Nikkei mit Allzeithoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Montag stärker. Der deutsche Aktienmarkt tendierte aufwärts. An der Wall Street spielt sich ein uneinheitlicher Handel ab. In Fernost schlugen die Märkte am Montag unterschiedliche Richtungen ein.