Lifetime Brands Aktie

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WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031

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Top-Dividende 22.06.2026 16:36:22

NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: Die Dividende von Lifetime Brands im Detail

NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: Die Dividende von Lifetime Brands im Detail

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Lifetime Brands-Dividendenzahlung aus.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands am 18.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,17 USD. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben. Somit zahlt Lifetime Brands insgesamt 3,78 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Lifetime Brands-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,787 Prozent dezimiert.

Entwicklung der Dividendenrendite

Letztlich notierte die Lifetime Brands-Aktie am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 8,44 USD. Das Lifetime Brands-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 4,30 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,88 Prozent.

Vergleich von Aktienkursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Lifetime Brands-Kurs via NASDAQ 83,08 Prozent erhöht. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 293,71 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Lifetime Brands-Dividendenvorhersage

Lifetime Brands-Schlüsseldaten

Die Dividenden-Aktie Lifetime Brands gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 192,627 Mio. USD wert. Lifetime Brands verfügt über ein KGV von aktuell 0,00. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Lifetime Brands einen Umsatz von 647,930 Mio.USD sowie ein EPS von -1,24 USD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,gopixa / Shutterstock.com

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