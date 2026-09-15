Lifetime Brands Aktie

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WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031

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Investmentbeispiel 15.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lifetime Brands-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Lifetime Brands-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,77 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Lifetime Brands-Papier investiert hätte, befänden sich nun 26,525 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 219,89 USD, da sich der Wert eines Lifetime Brands-Anteils am 14.09.2026 auf 8,29 USD belief. Damit wäre die Investition um 119,89 Prozent gestiegen.

Lifetime Brands war somit zuletzt am Markt 197,60 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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