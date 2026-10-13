Lifetime Brands Aktie

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WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031

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Performance unter der Lupe 13.10.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Lifetime Brands-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 13.10.2025 wurde die Lifetime Brands-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3,46 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 289,017 Lifetime Brands-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 757,23 USD, da sich der Wert eines Lifetime Brands-Anteils am 12.10.2026 auf 9,54 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 175,72 Prozent gesteigert.

Lifetime Brands markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 218,95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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