Lifetime Brands Aktie

Lifetime Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031

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Performance im Blick 30.06.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lifetime Brands-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Lifetime Brands-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Lifetime Brands-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,65 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 176,991 Lifetime Brands-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.06.2026 auf 8,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 589,38 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 58,94 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Lifetime Brands belief sich zuletzt auf 174,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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