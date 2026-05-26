NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lifetime Brands von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Lifetime Brands gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Lifetime Brands-Aktie statt. Der Schlusskurs des Lifetime Brands-Papiers betrug an diesem Tag 3,22 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3 105,590 Lifetime Brands-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 422,36 USD, da sich der Wert eines Lifetime Brands-Papiers am 22.05.2026 auf 8,83 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 174,22 Prozent angezogen.

Lifetime Brands wurde am Markt mit 201,60 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at