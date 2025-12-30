NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lifetime Brands von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Lifetime Brands gewesen.

Am 30.12.2015 wurde das Lifetime Brands-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,11 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,628 Lifetime Brands-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.12.2025 31,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,88 Prozent verringert.

Am Markt war Lifetime Brands jüngst 91,94 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at