WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lifetime Brands von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurde das Lifetime Brands-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Lifetime Brands-Papier bei 5,58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Lifetime Brands-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,921 Lifetime Brands-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,02 USD wert. Mit einer Performance von -44,98 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Lifetime Brands einen Börsenwert von 69,47 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|Lifetime Brands IncShs
|3,02
|-1,63%