NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifetime Brands-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lifetime Brands-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Lifetime Brands-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Lifetime Brands-Papiers betrug an diesem Tag 16,22 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 616,523 Lifetime Brands-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.06.2026 gerechnet (9,19 USD), wäre das Investment nun 5 665,84 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 43,34 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Lifetime Brands bezifferte sich zuletzt auf 203,30 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at