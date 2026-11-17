Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|Lifetime Brands-Investment
|
17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifetime Brands-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lifetime Brands-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Lifetime Brands-Papier an diesem Tag bei 6,51 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Lifetime Brands-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,361 Anteilen. Die gehaltenen Lifetime Brands-Anteile wären am 16.11.2026 115,82 USD wert, da der Schlussstand 7,54 USD betrug. Mit einer Performance von +15,82 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Lifetime Brands betrug jüngst 178,43 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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