Lifetime Brands Aktie

Lifetime Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031

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Performance im Blick 12.05.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifetime Brands-Investment von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Lifetime Brands-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Lifetime Brands-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 15,99 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6,254 Lifetime Brands-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.05.2026 40,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,50 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 59,35 Prozent vermindert.

Am Markt war Lifetime Brands jüngst 134,82 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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