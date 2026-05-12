Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|Performance im Blick
|
12.05.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifetime Brands-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Lifetime Brands-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 15,99 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6,254 Lifetime Brands-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.05.2026 40,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,50 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 59,35 Prozent vermindert.
Am Markt war Lifetime Brands jüngst 134,82 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lifetime Brands IncShs
|
12.05.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifetime Brands-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
11.05.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
11.05.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
11.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
11.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
08.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
08.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)