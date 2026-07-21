NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifetime Brands-Investment von vor einem Jahr verdient

Die Lifetime Brands-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lifetime Brands-Aktie bei 4,61 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Lifetime Brands-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 216,920 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.07.2026 auf 8,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 893,71 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 89,37 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Lifetime Brands einen Börsenwert von 194,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at