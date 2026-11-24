Vor Jahren in Lifetime Brands-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Lifetime Brands-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Lifetime Brands-Anteile bei 17,56 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lifetime Brands-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 56,948 Lifetime Brands-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 7,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 412,87 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,71 Prozent abgenommen.

Lifetime Brands markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 161,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at