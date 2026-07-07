Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|Hochrechnung
|
07.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Lifetime Brands-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14,10 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lifetime Brands-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 709,220 Lifetime Brands-Anteilen. Die gehaltenen Lifetime Brands-Papiere wären am 06.07.2026 5 943,26 USD wert, da der Schlussstand 8,38 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 40,57 Prozent verkleinert.
Lifetime Brands erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 195,81 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lifetime Brands IncShs
|
07.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
30.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite klettert letztendlich (finanzen.at)
|
30.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lifetime Brands-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.06.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.06.26
|NASDAQ Composite aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
29.06.26