NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Lifetime Brands-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 15,09 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 662,691 Lifetime Brands-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lifetime Brands-Papiers auf 3,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 478,46 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 2 478,46 USD, was einer negativen Performance von 75,22 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Lifetime Brands bezifferte sich zuletzt auf 83,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at