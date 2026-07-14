Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|Lohnender Lifetime Brands-Einstieg?
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14.07.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lifetime Brands von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Lifetime Brands-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Lifetime Brands-Aktie betrug an diesem Tag 15,78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6,337 Lifetime Brands-Aktien im Depot. Die gehaltenen Lifetime Brands-Papiere wären am 13.07.2026 55,58 USD wert, da der Schlussstand 8,77 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 44,42 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Lifetime Brands eine Börsenbewertung in Höhe von 190,34 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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