NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lifetime Brands-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Lifetime Brands-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Lifetime Brands-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Lifetime Brands-Aktie bei 4,88 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Lifetime Brands-Papier investiert hätte, hätte er nun 2 049,180 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 659,84 USD, da sich der Wert eines Lifetime Brands-Anteils am 02.03.2026 auf 3,25 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 33,40 Prozent.

Lifetime Brands wurde jüngst mit einem Börsenwert von 73,20 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at