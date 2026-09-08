Lifetime Brands Aktie

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WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031

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Lifetime Brands-Investition im Blick 08.09.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lifetime Brands von vor 10 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lifetime Brands-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde das Lifetime Brands-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,50 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 740,741 Lifetime Brands-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (8,87 USD), wäre das Investment nun 6 570,37 USD wert. Das entspricht einem Minus von 34,30 Prozent.

Der Börsenwert von Lifetime Brands belief sich jüngst auf 203,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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