NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ligand Pharmaceuticals-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Ligand Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 66,80 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Ligand Pharmaceuticals-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,970 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 189,07 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 830,39 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 183,04 Prozent angewachsen.

Ligand Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at