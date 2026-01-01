Ligand Pharmaceuticals Aktie

Ligand Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Ligand Pharmaceuticals-Einstieg? 01.01.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ligand Pharmaceuticals-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Ligand Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 66,80 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Ligand Pharmaceuticals-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,970 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 189,07 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 830,39 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 183,04 Prozent angewachsen.

Ligand Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ligand Pharmaceuticals Incmehr Nachrichten