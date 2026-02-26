Ligand Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048
|Performance im Blick
|
26.02.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Ligand Pharmaceuticals-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 75,22 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,329 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.02.2026 gerechnet (191,39 USD), wäre das Investment nun 254,44 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 154,44 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Ligand Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 3,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ligand Pharmaceuticals Inc
|
26.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.02.26
|Ausblick: Ligand Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.02.26