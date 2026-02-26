Ligand Pharmaceuticals Aktie

Performance im Blick 26.02.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Ligand Pharmaceuticals-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 75,22 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,329 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.02.2026 gerechnet (191,39 USD), wäre das Investment nun 254,44 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 154,44 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Ligand Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 3,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

