Ligand Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048
|Lukrativer Ligand Pharmaceuticals-Einstieg?
|
11.06.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Ligand Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 115,39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,867 Ligand Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 215,13 USD, da sich der Wert einer Ligand Pharmaceuticals-Aktie am 10.06.2026 auf 248,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 115,13 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 4,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ligand Pharmaceuticals Inc
|
11.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
10.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
|
05.06.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Handelsende tiefrot (finanzen.at)
|
05.06.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
05.06.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
05.06.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
04.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ligand Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)