Ligand Pharmaceuticals Aktie

Ligand Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048

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Lukrativer Ligand Pharmaceuticals-Einstieg? 11.06.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Ligand Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 115,39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,867 Ligand Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 215,13 USD, da sich der Wert einer Ligand Pharmaceuticals-Aktie am 10.06.2026 auf 248,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 115,13 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 4,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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