NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ligand Pharmaceuticals-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Ligand Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ligand Pharmaceuticals-Anteile bei 70,29 USD. Bei einem Ligand Pharmaceuticals-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 142,268 Ligand Pharmaceuticals-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.01.2026 gerechnet (190,22 USD), wäre das Investment nun 27 062,17 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 170,62 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Ligand Pharmaceuticals einen Börsenwert von 3,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at