Ligand Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048
|Lukrative Ligand Pharmaceuticals-Anlage?
|
01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Ligand Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 179,08 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,584 Ligand Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 312,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 744,35 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 74,44 Prozent.
Der Börsenwert von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 6,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ligand Pharmaceuticals Inc
Analysen zu Ligand Pharmaceuticals Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ligand Pharmaceuticals Inc
|268,00
|-0,74%