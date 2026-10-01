Ligand Pharmaceuticals Aktie

Ligand Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048

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Lukrative Ligand Pharmaceuticals-Anlage? 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Ligand Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 179,08 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,584 Ligand Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 312,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 744,35 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 74,44 Prozent.

Der Börsenwert von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 6,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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