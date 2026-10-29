NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Ligand Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ligand Pharmaceuticals-Papier bei 184,52 USD. Bei einem Ligand Pharmaceuticals-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 54,195 Ligand Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 318,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 276,18 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 72,76 Prozent angewachsen.

Ligand Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,36 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at