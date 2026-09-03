Ligand Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048
|Ligand Pharmaceuticals-Investment im Blick
|
03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Ligand Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ligand Pharmaceuticals-Papier bei 166,54 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,600 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (286,92 USD), wäre die Investition nun 172,28 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +72,28 Prozent.
Ligand Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ligand Pharmaceuticals Inc
Analysen zu Ligand Pharmaceuticals Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ligand Pharmaceuticals Inc
|246,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.