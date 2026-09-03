NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Ligand Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Ligand Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ligand Pharmaceuticals-Papier bei 166,54 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,600 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (286,92 USD), wäre die Investition nun 172,28 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +72,28 Prozent.

Ligand Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at