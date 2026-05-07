Ligand Pharmaceuticals Aktie

Ligand Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048

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Rentable Ligand Pharmaceuticals-Anlage? 07.05.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ligand Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Ligand Pharmaceuticals-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Ligand Pharmaceuticals-Papier 88,87 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,252 Ligand Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.05.2026 2 616,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 232,55 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 161,67 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Ligand Pharmaceuticals betrug jüngst 4,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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