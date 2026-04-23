NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ligand Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ligand Pharmaceuticals-Investment verdienen können.

Ligand Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Ligand Pharmaceuticals-Aktie letztlich bei 77,04 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 129,803 Ligand Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Ligand Pharmaceuticals-Aktien wären am 22.04.2026 29 448,34 USD wert, da der Schlussstand 226,87 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 194,48 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Ligand Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 4,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at