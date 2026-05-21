Ligand Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048
|Lukrative Ligand Pharmaceuticals-Anlage?
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21.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ligand Pharmaceuticals-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ligand Pharmaceuticals-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 74,35 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 1,345 Ligand Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 292,87 USD, da sich der Wert eines Ligand Pharmaceuticals-Anteils am 20.05.2026 auf 217,75 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +192,87 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Ligand Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 4,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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