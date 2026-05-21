NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ligand Pharmaceuticals-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ligand Pharmaceuticals-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 74,35 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 1,345 Ligand Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 292,87 USD, da sich der Wert eines Ligand Pharmaceuticals-Anteils am 20.05.2026 auf 217,75 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +192,87 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Ligand Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 4,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at