NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ligand Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Ligand Pharmaceuticals-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Ligand Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Ligand Pharmaceuticals-Aktie bei 87,78 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 11,393 Ligand Pharmaceuticals-Papiere. Die gehaltenen Ligand Pharmaceuticals-Aktien wären am 27.05.2026 2 687,40 USD wert, da der Schlussstand 235,89 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 168,74 Prozent gesteigert.

Alle Ligand Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at