Ligand Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048
|Rentables Ligand Pharmaceuticals-Investment?
|
28.05.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ligand Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Ligand Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Ligand Pharmaceuticals-Aktie bei 87,78 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 11,393 Ligand Pharmaceuticals-Papiere. Die gehaltenen Ligand Pharmaceuticals-Aktien wären am 27.05.2026 2 687,40 USD wert, da der Schlussstand 235,89 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 168,74 Prozent gesteigert.
Alle Ligand Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!