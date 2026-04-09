NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ligand Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ligand Pharmaceuticals-Aktien verdienen können.

Die Ligand Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Ligand Pharmaceuticals-Anteile bei 86,72 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,153 Ligand Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 08.04.2026 auf 208,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 239,96 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 139,96 Prozent.

Insgesamt war Ligand Pharmaceuticals zuletzt 4,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at