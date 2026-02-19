Ligand Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048
19.02.2026 16:06:03
NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ligand Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Ligand Pharmaceuticals-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Ligand Pharmaceuticals-Aktie bei 122,00 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 81,967 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.02.2026 auf 189,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 568,85 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +55,69 Prozent.
Ligand Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 3,67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
