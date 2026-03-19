NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ligand Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Ligand Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 19.03.2025 wurde das Ligand Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ligand Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 108,03 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 0,926 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ligand Pharmaceuticals-Papiers auf 209,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193,95 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 93,95 Prozent erhöht.

Ligand Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,20 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at