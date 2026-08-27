Ligand Pharmaceuticals Aktie

Ligand Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048

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Lohnende Ligand Pharmaceuticals-Anlage? 27.08.2026 16:03:34

NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Ligand Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 77,22 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 129,494 Ligand Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 37 274,80 USD, da sich der Wert einer Ligand Pharmaceuticals-Aktie am 26.08.2026 auf 287,85 USD belief. Mit einer Performance von +272,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 5,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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